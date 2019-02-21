فنلندا تعلن استعدادها لعودة الجهاديين مع عدم وجود خطة طويلة المدى

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قال وزير الداخلية الفنلندي، كاي مايكانين، هيئة الإذاعة الفنلندية "Yle"، إن فنلندا لن تعيق عودة المواطنين الذين غادروا البلاد للقتال بين صفوف "داعش".

ووفقًا لـ"مايكانين": "شرط أساسي لذلك هو الحصول على وثائق الجنسية الفنلندية ووثائق السفر."

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وأضاف: "كما استنكرت أعمال هؤلاء الناس، كان هناك أيضًا أطفال ولدوا في هذه المناطق الذين لم يختاروا مصيرهم. يجب أن نكون حذرين للغاية حول كيفية تعاملنا مع مواقفهم".