كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "طنطاوي": موقف مصر ثابت بأنه لا سبيل لتحقيق السلام بدون حل القضية الفلسطينية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن موقف مصر ثابت دائم بشأن القضية الفلسطينية وهو أنه لا سبيل لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، إلا بالتوصل إلى اتفاق سلمي بين الفلسطينيين والاسرائيليين، مشيرا إلى أن مصر شاركت بدماء ابنائها في الدفاع عن القضية الفلسطينية منذ بدايتها ومستمرة في الدعم القوي لها.

كما لفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ضربت بعرض الحائط كافة القرارات الدولية واعتمدت على فكرة القطبية الواحدة، وذلك بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وساندت بشكل كبير الجانب الإسرائيلي من أجل مصالح انتخابية ورؤى سياسية دون حساب لعملية السلام.

يلتقى سامح شكرى وزيـر الخارجية، ظهر اليوم، اللواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، ومن المقرر أن يتم عقد جلسة مباحثات مشتركة، يتم خلالها تناول الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة. وكان قد شدد شُكرى، خلال الاجتماع الوزارى التشاورى المُصغر، والذى دعا إليه الجانب الأيرلندى بالعاصمة دبلن، على الحاجة إلى التعامل مع الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة بالأراضى الفلسطينية المحتلة، وذلك عبر تحمل الجانب الإسرائيلى مسؤولياته ذات الصلة كقوة احتلال. كما دعا إلى تعزيز المُساعدات الاقتصادية والتنموية الدولية الموجهة للأراضى الفلسطينية، ودعم مصادر تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بهدف تمكينها من الاضطلاع بمهامها، بما يُسهم فى رفع المعاناة عن الشعب الفلسطينى الشقيق.

قال الدكتور ياسر طنطاوي، خبير الشئون الفلسطينية، إن لقاء وزير الخارجية سامح شكري مع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، يأتي في سياق اهتمام مصر بجميع الأمور الخاصة بالقضية الفلسطينية، ومن هنا جاءت المشاركة في الاجتماع التشاوري المصغر الخاص بعملية السلام في لشرق الأوسط.