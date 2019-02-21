بوليفيا ترغب في الانضمام إلى الملف “الرباعي” لاستضافة “مونديال” 2030

وضعت بوليفيا، طلبا رسميا للدول الأربعة المشكلة للملف الرباعي الأمريكي اللاتيني، الذي يعتزم تقديم ملف مشترك من أجل استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030، والذي يتألف من كل من الأوروغواي، الأرجنتين، الباراغواي، والشيلي.

وأكد تيتو مونتانو، وزير الرياضة البوليفي، أن بلاده بعثت مراسلة رسمية للدول الأربعة، تقدم فيها طلبا من أجل دخول بوليفيا في هذا الملف المشترك للمنافسة على استضافة “مونديال” 2030، والتقدم بملف خماسي عوضا عن ملف رباعي.

وأكد المسؤول نفسه، أن رئيس البلاد، سبق له وأن بعث هو الآخر طلبا رسميا من حكومة بلاده من أجل الانضمام لهذا الملف، وينتظر التوصل برد رسمي من الدول الأربعة.

ويعتبر الملف الأمريكي اللاتيني، من أقوى الملفات المرشحة لاستضافة هذا الحدث، والذي سيتزامن مع الذكرى المائوية لإقامة أول “مونديال”، سنة 1930 بالأوروغواي، وسينافس هذا الملف، الملف البريطاني – الإيرلندي، الذي أكد هو الآخر عزمه على التقدم للمنافسة، فيما لم يتم تحديد الموقف المغرب – الإسباني – البرتغالي، بخصوص المنافسة أيضا على شرف الاستضافة.