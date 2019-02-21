الممثلة غيثة الحمامصي تجسد مشاهد خطرة على حياتها في “أخناتون في مراكش”

تشارك الفنانة غيثة الحمامصي في بطولة الفيلم السينمائي “أخناتون في مراكش”، الذي يجمع بين فنانين مغاربة، ومصريين تحت إشراف المخرج سعيد الناصيري.

وتجسد غيثة الحمامصي في الفيلم، الذي يصور بين المغرب، ومراكش، مشاهد خطرة من دون الاستعانة بـ”دوبلير”، منها مشهد للقفز من دراجة نارية مسرعة.

غيثة قالت عن دورها إنه خالف الأدوار السابقة، التي تقمصتها، إذ تلعب شخصية فتاة تشتغل مع المافيا، وتتسلح بالإغراء، والإثارة لتحقيق أهداف العصابة.

ويشارك إلى جانب غيثة في الفيلم الفنانة خولة بنعمران، وزوجها الفنان وسام أمير، والفنانة رجاء القصابني، والفنان طلعت زكرياء، والفنانة انتصار، وآخرون.

يذكر أن ”غيثة الحمامصي” انتهت، أخيرا، من تصوير الفيلم المغربي “Braquage à la Marocaine” للمخرج أحمد الطاهري الإدريسي.