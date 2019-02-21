المعلق الدراجي يطمئن الجماهير عن صحته بعد وعكة صحية

وجه المعلق الجزائري في قنوات ” بي ان سبورت” القطرية، رسالة إلى الجماهير الرياضية بعد الدعم الكبير الذي حظي به، بعد الوعكة الصحية التي ألمت به خلال الأيام القليلة الماضية.

ووجه الدراجي عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، رسالة الشكر والامتنان، مؤكدا بأنه سيغادر المستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد وعكة مفاجئة، فرضت عليه الخلود للراحة، وتلقي العلاجات بإحدى المصحات القطرية.

ويحظى الدراجي بشعبية كبيرة، لدى الجماهير المغاربية بشكل كبير، بسبب مساندته الدائمة للكرة الافريقية والمغاربية.