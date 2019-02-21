غاريث بايل يقترب من العودة لإنجلترا.. اللغة الإسبانية والإصابات سبب رحيله عن الريال

بدأ يفكر نادي ريال مدريد في طرق التخلص من لاعبه الويلزي غاريث بايل، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وكذا “الصفقات” الممكن عقدها مع بعض الأندية من أجل الإستفادة من لاعبين آخرين مقابله، وذلك بعد أن فشل في إثبات ذاته، وتعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وحسب تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الخميس، فإن كثرة الإصابات التي يتعرض لها اللاعب، بالإضافة إلى فشله في تعلم اللغة الإسبانية، هما أبرز الأسباب اللذان دفعا النادي إلى التفكير في تسريحه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت المصادر نفسها، أن إدارة النادي الملكي تفكر في اقتراح اللاعب على نادي تشيلسي الإنجليزي، والاستفادة بالمقابل بخدمات النجم البلجيكي إيدين هازارد، وفي حال ما فشلت هذه الصفقة، فقد تفكر في إعادته لناديه السابق توتنهام، مع جلب اللاعب كريستيان إيريكسن.

وفشل بايل، الذي يربطه عقد مع ريال مدريد إلى غاية عام 2022، فشل في إثبات ذاته هذا الموسم رفقة المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري، بعد أن وقع هدفين إثنين فقط في آخر 7 مباريات.