ضياء الرحمان .. القائد الجديد لبعثة “المينورسو” في الصحراء المغربية

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، عن تعيين الجنرال الباكستاني ضياء الرحمان قائدا جديدا لبعثة المينورسو في الصحراء المغربية.

وقالت الأمم المتحدة، في بيان، تلاه مساء أمس الأربعاء، المتحدث باسم الأمين العام ستيفان ديجاريك، إن الجنرال ضياء الرحمان سيخلف الجنرال الصيني شياو جون وانغ، الذي انتعت مدة مهمته في 17 من شهر فبراير الجاري، مضيفا أن غوتيريس، اعتبر أن الجنرال السابق للبعثة الأممية كان “مثاليا وساهم في عمل المينورسو”.

القائد الجديد للمينورسو، كان قد تولى مهاما عسكرية طيلة 30 سنة، كما تولى منصب مراقب عسكري في بعثة منظمة الأمم المتحدة السابقة في جمهورية الكونغو الديمقراطية “مونيسكو”.

وتقول الأمم المتحدة، إن ضياء الرحمان يتمتع بالعديد من الخبرات في مجالات القيادة وإدارة الموظفين والاتصال والعمليات، خاصة كمراقب عسكري، فيما سبق له أن شغل مابين سنتي 2015 و2016 منصب الممثل الوطني الرئيسي في القيادة المركزية الأمريكية في فلوريدا.