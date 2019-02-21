المشتركة إلى أين؟ حوار مباشر مع د. مهنّد مصطفى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يستضيف موقع "عرب ٤٨"، عند الخامسة من مساء اليوم، الخميس، في برنامج "حوار مباشر" مدير عام المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقيّة، د. مهنّد مصطفى.
وتبحث الحلقة، التي تأتي ضمن سلسلة "القائمة المشتركة إلى أين؟"، في مصير القائمة مع تفجّر الاجتماعات الأخيرة والاتجاه نحو خوض الانتخابات بقائمتين اثنتين أو ثلاث، بالإضافة إلى مراجعة أداء القائمة المشتركة منذ العام 2015، وخطابها السياسي وتأثيرها وأسباب الوصول إلى ما هي عليه اليوم، كما ستناقش الحلقة تأثير انفراط عقد القائمة المشتركة على الخطاب السياسي للفلسطينيين داخل الخطّ الأخضر.
بالإضافة إلى ذلك، ستتضمن الحلقة لقراءة للمشهد السياسي الإسرائيلي في ظل التحالفات السياسية الأخيرة في معسكري اليمين والوسط الإسرائيليين.
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