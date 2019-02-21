نتنياهو: لقاء مع بوتين قريبا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وأعلن في أعقابه عن لقاء قريب بين الاثنين، بحسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو.
ووفقا للبيان، فقد اتفق نتنياهو وبوتين على عقد "لقاء عمل" في روسيا "في الفترة القريبة" وأنهما سيتباحثان في قضايا وتطورات المنطقة، وخاصة في سورية.
وكان من المقرر أن يلتقي نتنياهو وبوتين أمس، لبحث الوضع في سورية، في أعقاب سلسلة غارات إسرائيلية في الأراضي السورية، تقول إسرائيل إنها موجهة ضد أهداف إيرانية، رغم أنها استهدفت مقرات سورية وبينها مواقع لجيش النظام.
ونشب توتر بين إسرائيل وروسيا في أعقاب إسقاط طائرة التجسس الروسية، في أيلول/سبتمبر الماضي، إثر غارة إسرائيلية.
وجرى تأجيل اللقاء بسبب انشغال نتنياهو في الانتخابات العامة للكنيست وسعيه إلى تشكيل قائمة موحدة من أحزاب يمينية فاشية، تدعم ائتلاف يتوقع أن يشكله بعد الانتخابات، بعدما تعهد بتعيين قادتها في مناصب وزارية.
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