عرض الفيلم السوري "عن الآباء والأبناء" | الناصرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

التاريخ: الأحد، 24/ 02/ 2019

الزمان: 20:00

المكان: سينمانا، الناصرة

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بالتزامن مع الإعلان عن جوائز الأوسكار، ولدعم وصول أفلام عربية إلى النهائيات تستضيف مؤسسة سينمانا بالتعاون مع عودة للأفلام العرض الأول للفيلم السوري "عن الأباء والأبناء" في مدينة الناصرة.

استطاع المخرج السوري طلال ديركي اكتساب ثقة عائلة تقاتل في صفوف داعش في سوريا، ومن خلال فيلمه نرى حياة جيل بأكمله لم يعرف سوى صوت الحرب والدمار، وكيف يحلم طفل نشأ في كنف الخلافة الإسلامية بأن يكبر لينضم إلى صفوف مقاتليها! صورة مغايرة ومختلفة تأخذنا عبر رحلة نفسية وإنسانية نرى عبرها كيف يورث العنف داخل المجتمعات من خلال العلاقة بين الآباء والأبناء.

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