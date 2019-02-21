تدريب للأمهات (طفلي مختلف، طفلي ملائكي) | نابلس

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

التاريخ: الأربعاء، 27/ 02/ 2019

الزمان: 10:00

المكان: نماء للتدريب والتنمية الذاتية، نابلس

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تدريب للأمهات اللواتي يحاولن دعم أبناءهن نمائيًا ومهاراتيًا من حيث مهارات الحياة، والمهارات الحركية والاجتماعية والحسية والسلوكية.

تقوم على التدريب المرشدة حنان وليد، أخصائية ومشرفة فريق التأهيل في المركز التخصصي لطب الأطفال في رام الله. تحمل حنان شهادة البكالوريوس في علم النفس وعلم الاجتماع، شهادة الدبلوم في التأهيل التربوي من جامعة بيرزيت.

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