لحن وقهوة | الناصرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الجمعة، 01/ 03/ 2019 الزمان: 18:00 المكان: مقهى أبو سالم، الناصرة Advertisements يستضيف مقهى أبو سالم في الناصرة الفنانة سما شوفاني في أمسية موسيقيى بعنوان "لحن وقهوة". سما عزيز شوفاني عازفة جيتار، مؤلفة ومغنية فلسطينية، ولدت عام 1999. سما شوفاني تؤدي أغنية "كل القصايد"

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