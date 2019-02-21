استهداف بالنيران للصيادين والمزارعين في غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلقت طائرة مسيرة تابعة للطيران الحربي الإسرائيلي ظهر اليوم الخميس، النار صوب شاب فلسطيني، كان يستقل دراجة نارية في رفح جنوب قطاع غزة، بزعم إطلاقه بالونات حارقة على جنوب البلاد.
وبموازاة ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة صيادين بعدما أصابت اثنين منهم بالرصاص، وجرحت خامسا بعدما استهدفت قواربهم قبالة جنوب قطاع غزة.
وقال مسؤول لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي زكريا بكر، إن "زوارق حربية إسرائيلية لاحقت قوارب الصيادين قبالة خانيونس ورفح، وأطلقت النار تجاهها ما أدى إلى إصابة مركب بعدد من الأعيرة النارية وإصابة الصياد عبد الله حاتم أبو سليمة؛ نتيجة دهس مركبه، من زورق حربي للاحتلال قبالة رفح".
وصادرت قوات الاحتلال البحرية قارب الصياد خضر مروان الصعيدي، واعتقلته ومعه الصياد محمد سعيد الصعيدى، إلى جانب اعتقال الصيادين هيثم وعوض بكر بعد إصابتهما قبالة خانيونس بعد ملاحقة مركبيهما وإطلاق النار بشكل مكثف جدا نحوه ومصادرته.
ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فإن صيادَين فلسطينيين أصيبا بنيران البحرية ونقلا للعلاج في مستشفى برزلاي في عسقلان "أشكلون".
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