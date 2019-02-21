انت الان تتابع تفاصيل خبر المخابرات العراقية تعلن تفكيك أكبر خلية لتمويل "داعش" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 21 فبراير 2019 02:22 مساءً - أعلن جهاز المخابرات العراقي، اليوم الخميس، تفكيك "أكبر مجموعة تمويل" لتنظيم الدولة في تاريخ البلاد.

وقال جهاز المخابرات الوطني العراقي، في بيان، إن المجموعة متشعبة ومتفرعة في دول متفرقة من العالم، بحسب ما أوردت قناة "البغدادية" الفضائية.

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وأضاف البيان أن هذه المجموعة تعتمد في تمويلها على مكاتب ومحال متنوعة، عبر أسلوب معقد لغرض التمويه والتشويش على متابعة حركة أموالها.

جدير بالذكر أن العراق أعلن، نهاية 2017، دحر تنظيم الدولة الذي سيطر منذ صيف 2014 على ما يقارب ثلث مساحة البلاد.

ورغم ذلك، ومع قرب إعلان هزيمته في سوريا المجاورة، لا تزال للتنظيم خلايا نائمة تنشط من حين لآخر وقادرة على شن هجمات، خاصة في المناطق الصحراوية الحدودية بين البلدين.