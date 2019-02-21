انت الان تتابع تفاصيل خبر ألمانيا.. مقتل شخصين بإطلاق نار في ميونيخ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 21 فبراير 2019 02:22 مساءً - قتل شخصان في إطلاق نار وقع بمدينة ميونيخ جنوبي ألمانيا، اليوم الخميس، في حين فرضت القوات الأمنية حملة مكثفة لتعقب مشتبه بهم في مناطق بوسط وغربي البلاد .

وذكرت الشرطة الألمانية أنها نشرت عدداً كبيراً من قوات الأمن في مدينة ميونيخ؛ على إثر الحادث، مؤكدة أن الوضع تحت سيطرتها.

وأوضحت الشرطة أنها شنت حملة مداهمات في فرانكفورت، وسط غربي البلاد.

وأشارت إلى أنه جرى في هذه الحملة مداهمة 16 منزلاً لمتطرفين؛ يشتبه بتخطيطهم لشن هجوم مسلح.