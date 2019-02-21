شكرا لقرائتكم خبر عن الكثيري يلتقي برئيس ونواب جامعة سيئون وعمداء الكليات وأكاديميي الجامعة والان مع التفاصيل

التقى وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري يوم أمس برئيس ونواب جامعة سيئون وعمداء الكليات وأكاديميي الجامعة.

وفي اللقاء أكد وكيل المحافظة على الدور الكبير الذي يقع على الأكاديميين والمثقفين في الارتقاء بواقع التعليم والوعي بصورة عامة باعتبارهم نخبة المجتمع .

وأكد الوكيل الكثيري حرص السلطة المحلية على استقرار الأوضاع في كافة المجالات ومنها المجال الأكاديمي ، واعطاء الكوادر العاملة كافة مستحقاتهم بحسب اللوائح والنظم المعمول بها في الجامعة ، مبديا استعداد السلطة المحلية لمساندة الجهود في التغلب على أي اشكاليات قد تؤثر على سير الدراسة بالجامعة ، شاكرا جميع الكوادر الأكاديمية على تحملهم العمل في ظروف صعبة ومعقدة .

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ونوه وكيل المحافظة الى الجهود التي بذلتها السلطة المحلية ورئاسة الجامعة والجهات المركزية ذات الاختصاص لترسيخ وتوسيع قواعد جامعة سيئون بحسب قانون الجامعات اليمنية لتؤدي الجامعة أهدافها وتستوعب كافة التخصصات العلمية التي تلبي احتياجات المجتمع ، داعيا الجميع الى التعاون والتكاتف والعمل بروح الفريق الواحد للمحافظة على ما تم انجازه والعمل على تطويره والارتقاء به نحو الأفضل .

وتطرق الوكيل الكثيري الى جملة من المشاريع التنموية في الخدمات الأساسية التعليم والصحة والكهرباء والمياه والطرقات التي أعلنت السلطة المحلية عن تنفيذها ضمن مخصص وادي وصحراء حضرموت من نسبة المحافظة من مبيعات النفط .

من جانبه ثمن رئيس جامعة سيئون الأستاذ الدكتور محمد عاشور الكثيري الاهتمام الكبير التي توليه قيادة السلطة المحلية بالجامعة ، متمنيا مزيدا من الاهتمام والرعاية لتحقق الجامعة دورها الريادي والمأمول .

واستمع وكيل المحافظة الى جملة من القضايا والمطالب والاحتياجات التي تقدم بها عدد من الأكاديميين ، مبديا استعداده لحل جميع تلك المطالب وفقا والامكانيات المتاحة .