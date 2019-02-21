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البحسني يؤكد على أهمية دور المجتمع في الحفاظ على النظافة والبيئة

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أكد محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني على أهمية دور المجتمع الفاعل في الحفاظ على نظافة المدن والشوارع والبيئة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الحفل الختامي الذي أقامه صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت لفعاليات أسبوع النظافة والبيئة التي نفذت خلال الفترة من من 17 - 21 فبراير بالتزامن مع احتفالات بلادنا باليوم الوطني للبيئة 20 فبراير، دعا خلالها إلى مزيد من التفاعل مع مبادرات النظافة وبرامج التوعية والحرص على إهتمام بالنظافة بشكل عام، لافتا إلى أن السلطة المحلية بالمحافظة لن تتهاون في موضوع النظافة، وأنه قد تم في اجتماع المكتب التنفيذي مطلع هذا الشهر إقرار تفعيل شرطة مراقبة ومتابعة للمخالفات تساعد عمال النظافة في ضبط من يخل بها من مالكي المنشات والمحال التجارية وغيرهم وسيبدأ تفعيلها قريبا عبر التنسيق مع الإدارة العامة للأمن العام والشرطة بساحل حضرموت وصندوق النظافة والتحسين بساحل المحافظة.

وتقدم محافظ حضرموت بالشكر والتقدير لصندوق النظافة والمؤسسات والمنظمات والمبادرات والمنتديات والمواطنين على تفاعلهم مع برامج النظافة واسهامهم الفاعل في تحقيق نقلة نوعية في ملف النظافة بالمحافظة.

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وجرى خلال الحفل إلقاء كلمة من قبل المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت المهندس فهمي عبدالهادي بن شبراق، وتقديم لوحة فنية بعنوان "من أجل بيئة صالحة" من أداء فرقة الاستاذ مبارك بايعشوت، ومسرحية معبرة من أداء فرقة يمنات، وروبورتاج مصور حول فعاليات النظافة التي نفذها الصندوق مؤخرا، وافتتاح معرض مصور عن أنشطة الصندوق وتاريخه.

واختتم الحفل بتكريم عدد من العاملين في مجال النظافة والمساهمين في إنجاح برامجها.

حضر الحفل وكيل محافظة حضرموت لشؤون الساحل والهضبة الدكتور سعيد عثمان العمودي ورئيس جامعة حضرموت الاستاذ الدكتور محمد سعيد خنبش ووكيل وزارة الشباب والرياضة للشؤون المالية والإدارية طلال بن حيدرة ومدير عام مديرية مدينة المكلا المهندس عوض بن هامل وعدد من المسؤولين بالمحافظة.

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