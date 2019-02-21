شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة محافظ حضرموت للرئيس هادي بمناسبة الذكرى الـ7 لتعيينه والان مع التفاصيل

بعث محافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، رسالة للرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الـ7 لتوليه مقاليد سلطة بلادنا.

وفيما يلي ينشر 'اليمن العربي' رسالة محافظ حضرموت لرئيس الجمهورية التي تلقى نسخة منها.. وجاء فيها الآتي:

فخامة الأخ المشير الركن/ عبدربه منصور هادي حفظه الله

رئيس الجمهورية – القائد الأعلى للقوات المسلحة

بمناسبة الذكرى السابعة 21/فبراير/2019م لانتخابكم رئيساً للجمهورية وعبر صناديق الإقتراع أجمع فيها شعبنا اليمني على جدارتكم بتحمل هذه المسئولية التاريخية ... وبرغم ذلك الإجماع إلا أن طريقكم كان صعباً وشاقاً بحكم تلك التآمرات التي حاكها أعداء الوطن وقيامهم بالإنقلاب على شرعية الدولة ... إلا أنكم ان استطعتم وبحنكتكم وخبرتكم السياسية أن تكسبوا تعاطف أبناء شعبنا بل و المجتمع الإقليمي و الدولي إلى جانب القضايا العادلة لشعبنا والتي كان من نتائجها حشد دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة للوقوف صفاً واحداً في وجه المد الصفوي الشيعي الإيراني الذي أراد من خلال مليشيات الحوثي النيل من وطننا وتحويلها إلى منطقة وبؤرة تآمر ضد شعوب المنطقة وبخاصة المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي الأخرى ...

ومع الذكرى السابعة 21/فبراير/2019م فإن ما اجترحتموه من صمود ونجاحات في الحرب ضد المليشيات الحوثية الإنقلابية وتحرير المحافظات الجنوبية من دنس وتمدد عناصر المليشيات الحوثية المدعومة من إيران وصمود العديد من المحافظات الأخرى في وجه المد الشيعي دليل على عدم رضا شعبنا بهذه القوى العميلة المرتهنه لإيران أعداء امتنا الإسلامية ..

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فخامة الأخ /الرئيس ... إنني بإسمي شخصياً وبإسم قيادة السلطة المحلية محافظة حضرموت وقيادة المنطقة العسكرية الثانية وبإسم أبناء حضرموت كافة إذ نعبر لكم عن تأييدنا لكافة الخطوات التي تنتهجونها من أجل مواصلة تحرير باقي محافظات الوطن المسلوبة فإننا في ذات الوقت نتقدم بالشكر والتقدير والعرفان للأشقاء في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقتين على دورهم في مساندة ودعم شعبنا ضد قوى الظلام الحوثية الإيرانية .

تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح في قيادة سفينة الوطن إلى بر الأمان

وكل عام وانتم بخيــــــر

اللواء الركن/

فـرج سالميـن البحسني

محافـظ محافظة حضـرموت

قائد المنطقة العسكرية الثانية