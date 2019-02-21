شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع مذكرة تفاهم بين السلطة المحلية وجامعة حضرموت والان مع التفاصيل

وقع محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم مع رئيس جامعة حضرموت الاستاذ الدكتور محمد سعيد خنبش مذكرة تفاهم بين السلطة المحلية بالمحافظة وجامعة حضرموت بشأن تقديم دراسات المخطط العام للمدن الساحلية بمحافظة حضرموت.

وأوضح مدير الوحدة التنفيذية للمشاريع بمحافظة حضرموت الدكتور بكير بأن إدرة الأولى من مذكرة التفاهم على أن تقوم جامعة حضرموت بتقديم تصور متكامل عن الخدمات التي ستقوم بتنفيذها والمتمثل في إعداد المخطط العام للمدن الساحلية بمحافظة حضرموت في المشروع، مدعما بالخرائط والبيانات المتعلقة بإعداد المخطط العام لمدينة المكلا الكبرى، وتقديم عرض فني ومالي من قبل الجامعة كقيمة لجميع الأعمال التي ستقوم بها خلال شهر من توقيع مذكرة التفاهم، وأن تقوم السلطة المحلية بمحافظة بالرد على الطرف الثاني خلال مدة أسبوع من تقديم العرض، وعند وصول الطرفان لاتفاق فيما بينهما وفقا لهذه المذكرة فإنه سيتم إعداد عقد تقديم خدمة كملحق أو "ملاحق" تشتمل على كل بنود العمل مفصلة في المجالات "المتفق عليها في المذكرة" ومتضمنا كافة التكاليف والجدول الزمني والمخرجات المتوقعة.

وأشار الدكتور بكير إلى أن المذكرة قد نصت على أن يقوم الطرفان بتعيين منسق لأعمال المذكرة ليتم التواصل بينهما لمتابعته وتنفيذه، وتبادل الخبرات بين الطرفين في مجال تطوير الكادر الفني المختص في الإدارات المشرفة على المشروع.

واكد مدير الوحدة التنفيذية للمشاريع بمحافظة حضرموت بأن دراسات المخطط العام للمدن الساحلية بحضرموت ستسهم في تحقيق ربط لجميع المشاريع القادمة في المحافظة وتحديد خطة التنمية لـ25 سنة قادمة.