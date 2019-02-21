شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس انتقالي حضرموت يلتقي رؤساء الجمعيات السمكية بالمكلا والان مع التفاصيل

التقى الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت بمقر المجلس صباح اليوم الخميس، بعدد من رؤساء وممثلي الجمعيات السمكية بالمحافظة .

واستعرض اللقاء الذي حضره عمر سالم قمبيت رئيس الاتحاد التعاوني السمكي ، مشاكل وهموم الصيادين بحضرموت وامكانية مساهمة قيادة انتقالي حضرموت في تبني قضايا الصيادين ودعم هذه الشريحة المهمة ، التي تشكل نسبة كبيرة من عدد سكان ساحل حضرموت .

وخلال اللقاء، عبر رئيس القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي عن دعمه ومساندته للصيادين ولما يحفظ حقوقهم ويضمن مستقبل آمن لأولادهم ويرتقي بمستوى معيشتهم .. مؤكدا على ضرورة محاربة الصيد الجائر والعبث بثرواتنا السمكية .

كما تطرق اللقاء إلى مشاركة صيادي حضرموت في الاجتماع الانتخابي الذي سيعقد قريبا في عدن لتشكيل كيان جنوبي للصيادين.

وشدد رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي على أهمية مشاركة صيادي حضرموت وجمعياتهم السمكية في الفعالة هذا الحدث النقابي المهم .

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وعلى صعيد آخر، نظمت إدارة الشباب والطلاب بالأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي الثلاثاء المتصرم، لقاء بمديري إدارات الشباب والطلاب بالقيادة المحلية بمحافظة حضرموت وعدد من مديريات المحافظة.

وتناول اللقاء الذي رأسه المهندس نزار هيثم رئيس إدارة الشباب والطلاب بالأمانة العامة، وحضر جانبا منه رئيس القيادة المحلية بالمحافظة الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر ، جملة من القضايا المرتبطة بنشاطات الإدارات في القيادات المحلية بحضرموت والسبل الكفيلة بتطوير عملها.

وأكد رئيس القيادة المحلية على ضرورة ألا يقتصر نشاط الإدارات على الجوانب الرياضية ، حيث ان الكثير من الشباب غير منخرطين في النوادي الرياضية ، فلابد من الوصول إليهم واحتضانهم بنشاطات متنوعة .

وعبر رئيس إدارة الشباب عن شكره وتقديره لجهود رئيس قيادة حضرموت، حاثا مديري إدارات الشباب على توسيع نشاطهم وتنويعه ، والوصول إلى مسؤولي النشاطات في المدارس ،لتنفيذ أنشطة رياضية تساهم في الحد من العنف والتنمر المنتشر بين أوساط التلاميذ .

مبينا أن لدى إدارة الشباب خطط للوصول إلى جميع فئات الشباب ، والعمل على توفير احتياجاتهم قدر الإمكان ، خاصة تلك الاحتياجات التي تخلت المؤسسات التربوية عن توفيرها لهم .