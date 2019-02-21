شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني: الرئيس هادي تحمل المسؤولية وتقدم حين تراجع الجميع والان مع التفاصيل

قال محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بأن رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور هادي تحمل المسؤولية وتقدم حين تراجع الجميع بكل شجاعة واصرار وايمان من أجل خير وإصلاح البلاد.

جاء ذلك خلال كلمة خاصة ألقاها تزامنا مع الذكرى السابعة لتولي الرئيس هادي مقاليد السلطة في البلاد في الـ21 من شهر فبراير 2012م، أشار خلالها إلى أن الكثيرين راهنوا على فشل فخامة الرئيس، لكنه أثبت دهائه وحنكته وأنه الرجل المناسب لإنقاذ اليمن وبنائه رغم توالي الأحداث وخسارته لأفراد أسرته وعائلته وتقديمهم شهداء في سبيل القضاء على الانقلابين وإعادة الشرعية للدولة.

وأوضح محافظ حضرموت بأن السبع السنوات التي مرت من تولي الرئيس مقاليد السلطة كان عنوانها الثبات وإدارة البلد في ظروف حرب معقدة، واليوم اصبحت غالبية المحافظات محررة وستتحرر المحافظات الأخرى من قبضة المليشيات الحوثية وسيتم دحر الإنقلاب والقضاء عليه بالتعاون مع دول التحالف العربي وفي طليعتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ورفع المحافظ البحسني تهانيه بإسمه وبإسم السلطة المحلية بالمحافظة وقيادة المنطقة العسكرية الثانية وكافة أبناء حضرموت لرئيس الجمهورية أصدق التهاني بمناسبة ذكرى توليه مقاليد السلطة، داعيا بأن تعود هذه الذكرى وقد تحقق لبلادنا مزيدا من الإنجازات في كافة المجالات.