شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين.. إصابة عشرات الأطفال جراء اعتداء الاحتلال على مدرسة الخليل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أصيب اليوم، عشرات الأطفال بحالات اختناق، أحدهم إصابته حرجة، جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه على رأسهم المتطرف “عوفر” المعروف بدعواته لقتل الفلسطينيين، على طلبة مدرسة الخليل الأساسية في البلدة القديمة جنوب المدينة.

وأفادت مصادر طبية وشهود عيان في البلدة، بأن جيش الاحتلال ألقى قنابل الغاز باتجاه الطلبة أثناء تواجدهم في محيط المدرسة، مما أدى إلى إصابة 30 طفلاً بالاختناق، إصابة أحدهم حرجة، وتم نقله لمستشفى محمد علي.