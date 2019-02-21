القوات المسلحة الإماراتية تشارك في تمرين "درع الجزيرة 10" بالسعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تشارك القوات المسلحة الإماراتية في "تمرين درع الجزيرة 10" الذي يستمر حتى 14 مارس/آذار المقبل في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة قوات عسكرية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

يهدف التمرين -الذي بدأ الأربعاء وتنفذه القوات المسلحة في دول مجلس التعاون ويعد من التمارين العسكرية الرئيسية بينها- إلى تعزيز التعاون العسكري القائم، وتوحيد المفاهيم والخطط الاستراتيجية العسكرية بين دول المجلس.

وسبق إجراء التمرين عقد عدة اجتماعات مشتركة بهدف بحث وتنسيق الإجراءات والترتيبات اللازمة للقوات المشاركة واستطلاع المناطق المخصصة للتمرين الذي يقام في المنطقة الشرقية بالسعودية.

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وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إلى أن الإعداد والتخطيط للتمرين بدأ منذ وقت مبكر من العام الماضي بهدف زيادة توحيد المفاهيم والخطط الاستراتيجية العسكرية والترابط والتجانس بين القوات المشاركة.





وأوضحت أن التمرين يعد من أضخم التمارين العسكرية في المنطقة سواء من حيث عدد القوات والدول المشاركة أو من ناحية تنوع خبراتها ونوعية أسلحتها، ويهدف إلى الحفاظ على أمن دول مجلس التعاون الخليجي واستقرارها من خلال التصدي لمسببات عدم الاستقرار ومصادر الخطر التي تحدق بالمنطقة، والتدريب على إجراءات القيادة والسيطرة للقوات الخليجية المشاركة، وتحديث الآليات والتدابير المشتركة للأجهزة الأمنية والعسكرية، وتعزيز التنسيق والتعاون والتكامل العسكري والأمني المشترك.