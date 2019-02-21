انت الان تتابع فنزويلا تغلق الحدود البحرية مع 3 جزر جنوب الكاريبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نيكولاس مادورو

أغلقت فنزويلا حدودها البحرية مع جزر "أروبا وكوراساو وبونير" الواقعة جنوب البحر الكاريبي، وولاية "فالكون" الواقعة غربي البلاد، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه المعارضة إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى داخل البلاد. وأكد الأدميرال "فلاديمير كوينتيرو" ممثل الحكومة الفنزويلية، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن"، اليوم الأربعاء، إغلاق الحدود مع الجزر الثلاث وولاية "فالكون" ومنع الرحلات من وإلى هذه الجزر، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد موعد لإنهاء الإغلاق. وكان الرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو" قد رفض السماح للشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية من الدول المجاورة.

وأعلنت الحكومة البرازيلية أنها ستقوم بإيصال المساعدات الإنسانية إلى حدودها مع فنزويلا في غضون أيام تلبية لطلب زعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، قائلة إنها ستقوم بإيصال المواد الغذائية والأدوية إلى المدن الكبرى الواقعة بالقرب من الحدود مع فنزويلا، ثم بعد ذلك بإمكان