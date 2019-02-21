انت الان تتابع بيلوسي تحض النواب على تأييد قرار لوقف حالة الطوارئ التي أعلنها ترامب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي

دعت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الأربعاء النواب إلى دعم قرار لإنهاء حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب لتمويل بناء جدار على الحدود الجنوبية مع المكسيك.

وأعلن ترامب حالة الطوارئ لتجاوز الكونغرس الذي وافق فقط على ربع المبلغ الذي يريده الرئيس وهو 5,4 مليار دولار.

ورفعت 16 ولاية في وقت سابق هذا الأسبوع دعاوى قضائية تطعن فيها بدستورية إعلان حالة الطوارئ، غير أن إدارة ترامب واصلت مساعي جمع 6,6 مليار دولار من الأموال الفدرالية، معظمها من وزارة الدفاع.

وتعهد عضو مجلس الشيوخ عن تكساس جواكين كاسترو الأسبوع الماضي تقديم قرار ينهي تحرك الرئيس.

وأمام النواب مهلة تنتهي عند الساعة 15,00 (20,00 ت غ) الخميس لتأييد القرار قبل تقديمه رسميا الجمعة.

وقالت بيلوسي في رسالة وجهتها إلى الديموقراطيين والجمهوريين في ساعة متأخرة الأربعاء "أكتب لأدعو جميع أعضاء الكونغرس إلى تأييد قرار عضو الكونغرس جواكين كاسترو"

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وأكدت أن "قرار الرئيس تجاوز حدود القانون سعيا للحصول على ما فشل في الحصول عليه في عملية تشريعية دستورية ينتهك الدستور ويجب وضع حد له".

وأضافت "لدينا مسؤولية مهيبة في الحفاظ على الدستور والدفاع عن نظامنا (...) من هجوم الرئيس".

وسارع الديموقراطيون للتعبير عن تأييدهم.

وغرد السناتور الديموقراطي برايان شاتز على تويتر "أصوت ب+نعم+ على إبطال الإعلان".

من جهتها، قالت النائبة الديموقراطية عن كاليفورنيا ليندا سانشيز إنها "فخورة" بتأييد قرار كاسترو.