انت الان تتابع ماكرون يعتبر أن معاداة الصهيونية شكل حديث لمعاداة السامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن "معاداة الصهيونية شكل حديث من أشكال معاداة السامية"، موضحا أن بلاده ستتبنى في قوانينها تعريفا لمعاداة السامية مطابقا لذلك.

وقال ماكرون أمام ممثلين للمؤسسات اليهودية في باريس مساء الأربعاء إن "فرنسا ستطبق تعريفا لمعاداة السامية تبناه +التحالف الدولي لذكرى المحرقة+" يشمل معاداة الصهيونية، مشيرا الى أن بلاده كانت وافقت مع شركائها الأوروبيين على هذا التعريف.

من جهة أخرى، ندد الرئيس الفرنسي بما أسماه "عودة ظاهرة معاداة السامية بشكل غير مسبوق على الأرجح منذ الحرب العالمية الثانية".

وأضاف "منذ سنوات، يواجه بلدنا -- كما مجمل دول أوروبا وكل الديموقراطيات الغربية تقريبا -- عودة لظاهرة معاداة السامية، وتدهور الوضع أكثر خلال الأسابيع الأخيرة".

وتابع "معاداة السامية تقتل من جديد في فرنسا منذ بضع سنوات".

وكان ماكرون يشير الى سلسلة حوادث حصلت أخيرا. فقد هاجم متظاهرون على هامش مسيرة لحركة "السترات الصفراء" السبت المفكر ألان فينكيلكرو العضو في الأكاديمية الفرنسية، مطلقين عليه اسم "الصهيوني". وأثار ذلك جدلا في فرنسا حول معنى هذه الكلمة.

Advertisements

وأعلن الثلاثاء عن تدنيس 96 مدفنا يهوديا في مقبرة في كاتزينهايم في الألزاس. ووضعت عليها صلبان مشطوبة.

وقبل أيام، رسمت أيضا صلبان مشطوبة (ترمز الى النازية) على صور السياسية الراحلة لسيمون فيل التي كانت نجت من معتقل أوشفيتز.

كما قطع مجهولون شجرة كانت زرعت تكريما لذكرى يهودي تم تعذيبه حتى الموت في 2006.

وتقول أرقام صادرة عن الحكومة أن الأعمال المعادية للسامية ارتفعت بنسبة 74 في المئة في 2018 في فرنسا.

من جهة أخرى، أعلن ماكرون الأربعاء أن نائبة من حزبه ستتقدم قريبا باقتراح قانون لمكافحة الكراهية على الإنترنت.