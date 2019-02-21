الان تتابع اليمن.. الحوثيون حاولوا تجنيد أبناء قبائل آل مفتاح بالقوة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
أعلنت قبائل في محافظة إب اليمنية، تضامنها مع قبائل آل مفتاح، في انتفاضتها على الحوثيين الإرهابيين.
ووفق مصادر فإن الحوثيين حاولوا تجنيد أبناء قبائل آل مفتاح بالقوة، فيما يسعى عواقل قبائل أل مفتاح للتصدي بكل قوة لمحاولات الحوثيين تجنيد أبنائها.
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