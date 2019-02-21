الان تتابع اعتقال عدد من قادة المعارضة السودانية بينهم نائب رئيس حزب الأمة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
اعتقلت قوات الأمن السودانية، اليوم، عددا من قادة المعارضة السودانية، بينهم نائب رئيس حزب الأمة.
وتزامنت حملة الاعتقالات مع تجدد الاحتجاجات بـ”موكب الرحيل” المتجه إلى القصر الرئاسي في الخرطوم للمطالبة بتنحي البشير وإسقاط الحكومة.
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