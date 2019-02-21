"أبو الغيط" يؤكد دعم الجامعة العربية للقضية الفلسطينية

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، جِبْرِيل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بدولة فلسطين، والذي يزور حاليًا القاهرة.

وأوضح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن اللقاء شهد نقاشًا موسعًا حول التطورات الأخيرة للقضية الفلسطينية، ومستجدات ملف المصالحة والأوضاع في قطاع غزة، مع استعراض أبعاد الضغوط المختلفة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال حجز عوائد الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية.

وأضاف أن "أبو الغيط" حرص على التأكيد في هذا الصدد على الأهمية الكبيرة التي توليها الجامعة العربية للحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني، وتماسك الجبهة الداخلية الفلسطينية خلال هذه المرحلة الدقيقة، أخذًا في الاعتبار أن وحدة الصف الفلسطيني تظل عنصر قوة رئيسي في مواجهة الضغوط الخارجية التي تستهدف زعزعة القضية وإفراغها من محتواها السياسي والقانوني والتاريخي، مجددًا التشديد على المساندة الكاملة للجامعة العربية للشعب الفلسطيني وللقيادة الفلسطينية في نضالهما من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال إن المسئول الفلسطيني حرص بدوره على تقديم الشكر على المساندة الخاصة التي تحظى بها القضية الفلسطينية من جانب الأمين العام والأمانة العامة للجامعة، معربًا عن تطلعه لأن تشهد القمم والاجتماعات الوزارية القريبة المقبلة للجامعة العربية استمرار التأكيد القوي على مساندة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وذلك في ظل تصاعد الضغوط التي يمارسها الطرف الإسرائيلي وأطراف خارجية أخرى بهدف التأثير على إرادة الشعب الفلسطيني.