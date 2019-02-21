انطلقت، اليوم، في فيينا أعمال مؤتمر "الاتحاد الأوروبي – وجهة نظر دول غرب البلقان"، والذي استضافته المستشارية النمساوية بحضور وزراء وكبار المسئولين فى حكومات مقدونيا وألبانيا والبوسنة والهرسك وصربيا وكوسوفو والجبل الأسود. يبحث المؤتمر فرص التعاون والتكامل بين دول الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان، وفرص انضمام هذه الدول إلى عضوية الاتحاد. شارك في المؤتمر وزير خارجية البانيا سوكول ديدجا ووزير خارجية البوسنة إيجور كرانداك ووزير الدولة للشئون الخارجية في الجبل الأسود زوران يانكوفيتش، ونائب رئيس وزراء مقدونيا بوجار عثماني، ووزيرة الاندماج الصربية يادرنكا جاكسيموفيتش.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق مؤتمر التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول غرب البلقان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.