سلطنة عمان والمملكة المتحدة توقعان اتفاقية للدفاع المشترك

وقعت سلطنة عمان وبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية -جزء من المملكة المتحدة-، اليوم الخميس، على اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين.

ووقع الاتفاقية -حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية- نيابة عن السلطنة الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع العماني السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي فيما وقعها نيابة عن المملكة المتحدة العظمى وإيرلندا الشمالية وزير الدفاع البريطاني جافين ويليامسون.

وتأتي الاتفاقية تأكيدًا لعلاقات التعاون التاريخية المتجذّرة بين السلطنة والمملكة المتحدة في مختلف المجالات وحرصًا من قيادتي البلدين على تعميق هذه العلاقات وتوحيد الرؤى المشتركة بما يحقق أمنهما واستقرارهما ورخاء شعبيهما وترسيخًا لمجالات التعاون العسكري الذي تجسد في عدد من أوجه التعاون الوثيق والتمارين الثنائية وآخرها تمرين (السيف السريع/3).

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واستعرض الجانبان -خلال جلسة مباحثات رسمية- علاقات التعاون في المجال العسكري بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، كما تم بحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

وقال البوسعيدي -عقب توقيع الاتفاقية- إن هذه الاتفاقية تأتي للتأكيد على أهمية تفعيل العمل العسكري المشترك لضمان أمن واستقرار البلدين، وتمهّد لمزيد من التعاون العسكري والتمارين المشتركة.

من جانبه قال وزير الدفاع البريطاني "إن أمن الخليج يعد امتدادًا لأمننا ومن المهم توسيع آفاقنا لتصبح المملكة المتحدة دولة عالمية عقب الانسحاب من الاتحاد الأوروبي".