القوات الخاصة الأفغانية تدمر سجنًا لطالبان وتقتل مسلحين

قالت مصادر عسكرية مطلعة إن القوات الخاصة الأفغانية نفذت عملية في إقليم كابيسا شرق أفغانستان، أسفرت عن تدمير سجن لحركة طالبان ومقتل مسلحين اثنين، فيما قتلت أربعة مسلحين في غارتين منفصلتين.
وأضافت المصادر، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الخميس، أن القوات شنت غارة في منطقة شينداد بإقليم هيرات، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مسلحين من طالبان.
وفي الوقت ذاته، ذكرت المصادر أنه تم شن غارة جوية في منطقة تارين كوت بإقليم أوروزجان، حيث قُتل مسلح من طالبان، لافتةً إلى أن أكثر من 21 مسلحًا من طالبان قتلوا إثر غارة جوية في المنطقة ذاتها منذ أقل من أسبوع.
من جانبها، لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية على هذه العمليات حتى الآن.
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