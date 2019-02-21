ضبط "إرهابي أميركي" كان يخطط لاغتيال شخصيات مهمة

أوقفت السلطات الأميركية عنصرا في خفر السواحل من المعجبين بالنروجي اليميني المتطرف أندرز برايفيك الذي ارتكب مجزرة في بلاده، وكان يخطط للتعرض لعدد من الشخصيات السياسية الديموقراطية والوجوه الإعلامية، بحسب ما أفادت وثائق قضائية نشرت الاربعاء.

وأوضحت الوثائق حسبما نشرته وكالة الانباء الفرنسية، أنه تم القبض على كريستوفر بول هاسون (49 عاما) وهو من أنصار نظرية تفوق العرق الأبيض الأسبوع الماضي في منزله في سيلفر سبرينغ بولاية ميريلاند، قرب واشنطن، حيث تم العثور على ترسانة ضخمة من الاسلحة.

وفي مذكرة تطالب باعتقال هذا "الإرهابي الأميركي" إلى حين محاكمته، لفت المدعي العام روبرت هور إلى أن "الموقوف يخطط لقتل مدنيين أبرياء على نطاق نادرا ما شهدناه في هذا البلد".

وأوضح مكتب المدعي العام أنه تم العثور في منزل هاسون على 15 قطعة سلاح وأكثر من الف قطعة ذخيرة، إضافة إلى مخدرات ومواد محظورة من بينها منشطات وهورمونات نمو.