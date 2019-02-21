منها مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.. قرارت السلطة لمواجهة الاحتلال

أكد نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، أن الإجراءات التي اتخذتها السلطة حول قرصنة الاحتلال لأموال المقاصة الفلسطينية سوف ترعب الاحتلال.

وأكد "العالول" في تصريحاته لإذاعة فلسطين، أن الرئيس الفلسطيني قرر رفض هذه الأموال، بجانب بعض الإجراءات على الصعيد الاقتصادي، حيث كلفت الحكومة مجموعة بالعمل على مقاطعة كل المنتجات والبضائع الإسرائيلية التي لها بديل، حيث تم عرض قوائم البضائع التي لها بدائل، وسنمنعها من دخول السوق الفلسطينية.

كما كلف مجموعة من أجل الاجتماع بالقناصل الأوروبيين، وإرسال رسالة إلى الرئيس الفرنسي بصفته، رئيس الدولة التي كانت حاضنة لاتفاق باريس الاقتصادي وضامنة له.

وأشار "العالول" إلى أن القيادة الفلسطينية قررت اللجوء إلى المحاكم الدولية في هذا الأمر، والمتابعة بشأن مهم وأساسي بما يتعلق بإعادة النظر بكل أشكال العلاقة اقتصاديا وأمنيا وسياسيا، وكل ما إلى ذلك.

وحول دعوة الدول العربية لتوفير شبكة أمان عربية، قال "العالول": "أخذنا توجها بقرار حول هذا الموضوع، حيث سنرسل وفدا إلى عدد من الدول العربية، ونأمل أن تقف هذه الدول عند مسئولياتها، ونأمل أن تساهم في شبكة أمان عربية للشعب الفلسطيني".