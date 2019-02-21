شنت حركة "الشباب" الصومالية المتطرفة هجومًا مسلحًا على قاعدة عسكرية فى منطقة "بلعد" التى تبعد 30 كيلومترًا شمال العاصمة "مقديشيو". وقال سكان محليون -حسبما ذكرت إذاعة "شابيلى" الصومالية- إن الجنود تصدوا للمسلحين أثناء محاولتهم اقتحام القاعدة. وأضافت الشبكة أن إطلاق النار بين القوات الحكومية الصومالية ومسلحى الحركة المتطرفة استمر لمدة ساعة، ما أسفر عن وقوع عدد كبير من الإصابات. يذكر أن الحادثة هى أحدث هجوم لحركة "الشباب" فى الصومال فى ظل العمليات العسكرية المستمرة بهدف طرد المسلحين من معاقلهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الشباب" الصومالية تشن هجوما على قاعدة عسكرية شمالى مقديشيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.