الاحتلال يعتقل 19 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 19 مواطنا فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية.

وذكر نادي الأسير، في بيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت 7 مواطنين من محافظة بيت لحم، و5 من بلدة اللبن الشرقية في محافظة نابلس، إضافة إلى 3 مواطنين من محافظة جنين.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال 4 أشخاص في كل من الخليل، ورام الله، ومخيم قلنديا شمال القدس، وأريحا.

في سياق آخر، أفاد رئيس لجنة أهالي الاسرى المقدسيين، أمجد أبوعصب، بأن حصيلة الاعتقالات التي نفذتها سلطات الاحتلال بحق المواطنين في القدس المحتلة، خلال ثلاثة أيام، بلغت 40 من بينهم نساء، بينما بلغت قرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك 15 مواطنا آخر، تتراوح بين أسبوعين ولغاية شهرين وقابلة للتمديد.

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وأكد "أبوعصب"، لإذاعة صوت فلسطين، أن عمليات الابعاد هذه شملت مجموعة كبيرة من المواطنين، بينهم موظفون من دائرة الأوقاف بالقدس، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال ترصد بشكل مكثف تحركات المواطنين لاعتقالهم أو إبعادهم عن مسجدهم.

وشدد "أبوعصب" على ثبات وصمود أبناء شعبنا الفلسطيني في الدفاع عن المسجد المبارك وباحاته، وإحباطهم كافة مخططات الاحتلال الرامية لتهويد المدينة المقدسة.

وكانت قوات الاحتلال اعتدت على الأسير المحرر، بهجت الرابي، وتسببت له بجروح عميقة في جبينه، وجرى اعتقاله والتحقيق معه ومع الشبان الآخرين لتواجدهم في باب الرحمة.