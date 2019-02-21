شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخصين في إطلاق نار على منطقة عمل بميونخ والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (ميونخ)قال متحدث باسم الشرطة بمدينة ميونخ: "إن شخصين قتلا في إطلاق نار على منطقة عمل بمدينة ميونخ، عاصمة ولاية بافاريا جنوب ألمانيا.
وذكر المتحدث، أن الشخص الذي يشتبه في أنه هو الذي أطلق النيران، هو أحد القتيلين. ولم يعرف المزيد من التفاصيل حتى الآن. غير أن الشرطة أكدت أن الحادث لا يمثل خطرًا على السكان، وأن الأمور تحت السيطرة.
وانتشرت الشرطة بعدد كبير للتعامل مع الجريمة. وتم إخلاء مكتب الولاية القريب من الحافلة بشكل مؤقت، وإيقاف حركة الترام في المنطقة.
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