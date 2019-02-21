بوتين والملك سلمان يثمنان تعاون الدولتين في مجال النفط والغاز

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن روسيا والمملكة العربية السعودية تقدران فعالية التعاون في أسواق الطاقة الدولية.

فقد أجاب بيسكوف على سؤال الصحفيين حول محادثة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز الهاتفية مؤخرا: “سيستمر تعاون روسيا والمملكة العربية السعودية في أسواق الطاقة. وقد ثمن الملك والرئيس الروسي فعالية هذا التعاون”.

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