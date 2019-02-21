شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة استماع بالبرلمان بشأن مواجهة قضية الحيوانات الضالة بحضور وزراء ومحافظين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أمين عام ائتلاف دعم مصر، إن اللجنة انتهت من التحضيرات الخاصة بجلسة الاستماع والاستطلاع والمواجهة المزمع عقدها بخصوص ملف "الحيوانات الضالة بأنواعها المختلفة، وكيفية مواجهتها بحلول توافقية من الجميع دون أي تناحر".

وأضاف "السجينى"، فى تصريحات للمحررين البرلمانين، أن هذه الجلسة ستكون يوم الاثنين الموافق الرابع من شهر مارس المقبل، وذلك بحضور جميع ممثلي الوزارات المعنية وعد من الوزراء والمحافظين ورؤساء مجالس إدارة الجمعيات المتخصصة بملف "الرفق بالحيوان" ومكافحة الكلاب الضالة.

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وأكد أمين عام ائتلاف دعم مصر، أن الحوار والنقاش سيكون متاح للجميع، خاصة أن هذا الملف يهم كل المصريين، ومن ثم اللجنة تناشد من لديه أي مقترح أو رؤية أو فلسفة معينة بهذا الملف، بالتواصل معها سواء عبر الإيميل، أو البريد، لكي تكون كل الآراء والمقترحات متاحة للنقاش حولها، موضحا أنه خلال أيام سيتم الإعلان بشكل تفصيلي عن جدول أعمال تلك الجلسة.

ونوه رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلي أن عقد هذه الجلسة جاء بناءً علي ما أحيل من طلبات إحاطة من قبل النواب بمختلف المحافظات علي مدار العام الماضي بخصوص انتشار الحيوانات الضالة، خاصة الكلاب الضالة، والسبل اللازمة لمكافحاتها، ومن ثم رؤي أن يتم تجميع كافة الجهات للنقاش والحوار حول هذا الملف، وذلك قبل الوصول إلي توصية ملزمة للجهات التنفيذية.

وأوضح "السجينى"، أن النقاش والحوار سيكون متاح لكافة الأطراف المعنية سواء علي المستوي الحكومي المركزي أو المستوي الحكومي المحلي أو المنظمات المحلية وغير المحلية المتخصصة في هذا الملف، لكي يتم وضع حلول توافقية يجتمع عليها الجميع، والبد بخطط تنفيذية علي أرض الواقع بدعم من الجميع، بدلا من أن يكون هناك تناحر من هنا وهناك.