بعد حكم الإدارية بشأن المعاشات.. والي: احترم حكم القضاء ..فرغلي: الكرة في ملعب الحكومة

كتب محمد بشاري

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي نائب رئيس مجلس الدولة،اليوم الخميس، برفض الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعى، وأيدت حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بإضافة 80 ٪ من قيمة آخر 5 علاوات الى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.

وكان البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات قد أقام الدعوى وطالب بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه مما دعا وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الادارية العليا.

وفي تعليق لها على حكم الإدارية العليا ، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان مقتضب، اليوم الخميس إنها تحترم أحكام القضاء، و"ننتظر صيغة الحكم لدراستها".

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فيما أشاد البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات من جانبه في تصريح صحفي بالحكم القضائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا بأحقية أًصحاب المعاشات في 80% من العلاوات السنوية التي يتقاضاها الموظف، واصفا الحكم بالتاريخي والذي أيد حكم أول درجة الصادر في شهر أكتوبر 2018.

وأشار فرغلي إلى أن الكرة الآن في ملعب الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي الصادر ضدها الحكم، موضحًا أن اتحاد المعاشات يدرس الخطوات القادمة والتي قد تصل إلى رفع جنحة مباشرة في حالة عدم تنفيذ الحكم.

كما أعرب منير سليمان، نائب رئيس الاتحاد العام لأصجاب المعاشات، عن سعادته بالحكم الصادر لصالح أصحاب المعاشات بشأن تأييد صرف العلاوات الخمس ، مشيرًا إلى أنه يمثل هزيمة مطلقة للحكومة، متابعًا " محامين التضامن قالوا لنا بعد النطق بالحكم مبروك تستاهلوها قولتلهم نستاهلها بقالنا اربع سنين دلوقتى نستاهلها"؟.