عضو المجلس الدستوري زغلول عطية ينسحب من المؤتمر الصحفي

انسحب عضو ​المجلس الدستوري​ ​زغلول عطية​ من المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس المجلس ​عصام سليمان​ في حضور كامل اعضائه، اعتراضا على القرار الذي اتخذه المجلس، كونه كان مع ابطال نيابة ​ديما الجمالي​ وإعلان نيابة طه ناجي من دون إجراء ​انتخابات​ جديدة على اساس القانون الأكثري الذي ستكون بالتالي نتيجته لصالح الجمالي.

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