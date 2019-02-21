علقت عضو كتلة "المستقبل" النائب ديما جمالي في حديث إذاعي على قرار ابطال المجلس الدستوري لنيابتها، معلنةً أنه "سيكون لنا مؤتمر صحافي عند الثانية من بعد الظهر في بيت الوسط مع الرئيس سعد الحريري لاعلان رأينا".
ورداً على سؤال إذا كانت ستخوض الانتخابات او لا، أجابت "هذا ما سيتم تقريره مع الرئيس الحريري".
كانت هذه تفاصيل خبر ديما جمالي: موضوع ترشحي للانتخابات الفرعية سيتم تقريره مع الحريري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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