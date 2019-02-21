ديما جمالي: موضوع ترشحي للانتخابات الفرعية سيتم تقريره مع الحريري

علقت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​ديما جمالي​ في حديث إذاعي على قرار ابطال المجلس الدستوري لنيابتها، معلنةً أنه "سيكون لنا مؤتمر صحافي عند الثانية من بعد الظهر في ​بيت الوسط​ مع الرئيس ​سعد الحريري​ لاعلان رأينا".

ورداً على سؤال إذا كانت ستخوض ​الانتخابات​ او لا، أجابت "هذا ما سيتم تقريره مع الرئيس الحريري".