جمالي ترأست اجتماع الهيئة النيابية لتنفيذ الخطة النيابية المستدامة

اجتمعت الهيئة النيابية لتنفيذ الخطة النيابية المستدامة برئاسة النائب المطعون بنيابتها ​ديما جمالي​ في ​مجلس النواب​ لبحث موضع التنمية المستدامة مع خبراء في هذا المجال ولم تغادر المجلس. ورفضت جمالي التغطية الإعلامية للجلسة.

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