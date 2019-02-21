جمالي ترأست اجتماع الهيئة النيابية لتنفيذ الخطة النيابية المستدامة

اجتمعت الهيئة النيابية لتنفيذ الخطة النيابية المستدامة برئاسة النائب المطعون بنيابتها ديما جمالي في مجلس النواب لبحث موضع التنمية المستدامة مع خبراء في هذا المجال ولم تغادر المجلس.
ورفضت جمالي التغطية الإعلامية للجلسة.
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