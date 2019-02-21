عدنان طرابلسي: تفجأنا بعدم اعطاء المقعد الشاغر في طرابلس للائحة الكرامة

لفت عضو "​اللقاء التشاوري​" النائب عدنان ​طرابلس​ي في تصريح له إلى انه "بعد انتظار طويل أصدر ​المجلس الدستوري​ قراره والحقيقة أننا تفاجأنا كما تفاجأ الناس بطرابلس لاسيما وأن الطعن المقدم مبني على أخطاء مادية اعترف بها المجلس الدستوري بإبطال نيابة ​ديما جمالي​ لكن الغريب عدم إعطاء المقعد للائحة الكرامة بالرغم من اعتراف المجلس بفارق الأصوات"، موضحاً أنه "كان المطلوب اعلان فوزر لائحة الكرامة بمفعد النائبة الجمالي، وسنتعاطى مع قرار الدستوري بموضوعية وحكمة، ونحن ندرس الوضع".

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