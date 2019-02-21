البخاري جال بمستشفى المقاصد: حريصون على تطورها ورفع مستوى تقديماتها الطبية

جال سفير ​السعودية​ في ​لبنان​ ​وليد البخاري​ يرافقه مسؤول ​مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية​ فهد القناص في مركز الأمير نايف بن عبدالعزيز لغسيل الكلى في ​مستشفى المقاصد​، واطلع من رئيس ​جمعية المقاصد​ الخيرية الإسلامية في ​بيروت​ فيصل سنو على تأهيل وتوسعة وتحديث وتجهيز المركز والأعمال الجارية لاستقبال عددا اكبر من المرضى ورعايتهم بأفضل مستوى طبي متطور وحديث.

وتفقد كل من البخاري وسنو المرضى الذين يتعالجون في المركز بعناية ودقة بمستوى علمي وطبي والرعاية التي تقدم لهم من قبل المستشفى حيث ثمن البخاري "الجهد الذي يقوم به الجسم الطبي والإداري للمحافظة على مستوى علاج المرضى للتخفيف عنهم"، مؤكداً ان "السعودية حريصة على تطور المستشفى ورفع مستوى تقديماتها الطبية والإنسانية التي تخدم كل الشرائح اللبنانية على حد سواء".

وبدوره، اكد سنو ان "المركز يخفف من معاناة مرضى الفشل الكلوي الذي له جوانب متعددة منها الجانب الصحي والنفسي"، مشيرا الى ان "مستشفى المقاصد يقدم خدمات علاجية على مستوى مهني عال"، شاكرا السعودية على "اهتمامها وحرصها على استمرار دعمها ومساعدتها للمستشفى"، مشيداً بـ"الجهد الكبير الذي يقوم به السفير بخاري في المتابعة والحرص على رسالة المقاصد".