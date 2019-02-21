وفد من الاتحاد العام للخبراء العرب يزور المكلا ويتفقد مقارها ومرافقها الحكومية

نفذ وفد من الاتحاد العام للخبراء العرب من دول ​الإمارات​ و​السعودية​ ومصر و​المغرب​ برئاسة السيد أحمد بن محمد الجروان رئيس الاتحاد بمدينة المكلا، عاصمة محافظة ​حضرموت​؛ زيارة تفقدية لمجموعة من المقار والمرافق الحكومية والحيوية، بمرافقة فريق ​الهلال الأحمر​ الإماراتي بحضرموت.

حيث زار الوفد ميناء المكلا، ومؤسسة موانئ البحر العربي ​اليمن​ية، وألتقى برئيس المؤسسة المهندس سالم علي باسمير، وعدد من قيادات المؤسسة و​الميناء​، حيث اضطلعوا على سير العمل بالميناء، والمشاكل والمصاعب التي تواجه الطاقم العامل على إدارته، مناقشين سبل تذليلها، واحتياجات الميناء لرفع مستوى جاهزيته، وأداء العمل فيه.

كما توجه الوفد بعد ذلك لزيارة إذاعة المكلا الرسمية، في مبناها الجديد المؤهل والمجهز من قبل الهلال الأحمر الإماراتي، بعد تدمير المبنى السابق من قبل عناصر ​تنظيم القاعدة​ ​الإرهاب​ي، والتي أحرقته بالكامل، إبان سيطرتها على المدينة مطلع نيسان 2015.

وخلال الزيارة قابل الوفد مدير عام الإذاعة أفراح محمد جمعه خان، والتي قدمت للوفد شرح كامل عن عمل الإذاعة، ومدى الاستفادة من الاستديو هات الإذاعية ​الجديدة​ لها، والرسالة التي تقدمها للمواطنين، كإذاعة رسمية موجهة للرأي العام المحلي، وناطقة باسم الدولة والمواطن.

بعد ذلك زار الوفد ​مستشفى​ الأمومة والطفولة "باشرحيل"، بوسط المدينة، والتقوا مدير عام المستشفى الدكتورة أبها عبدالله باعويضان، وعدد من مدراء الدوائر والأقسام بالمستشفى، والذين أعطوا الوفد صورة كاملة عن الدور الكبير الذي تقدمه المستشفى في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمدينة.

وتوجه الوفد بعد ذلك لديوان محافظة حضرموت، وللقاء محافظ حضرموت، فرج سالمين البحسني، الذي قدم للوفد صورة واضحة وجلية لما تعيشه المحافظة من مرحلة بناء وعمران، تحت الغطاء الأمني الذي توفره المنطقة العسكرية الثانية، التابعة للشرعية، مدعومة من قوات ​التحالف العربي​، ممثلة بالسعودية، والإمارات.

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كما استعرض المحافظ جملة المشاريع المتوقع إقامتها، والدور الذي ستلعبه محافظة حضرموت في المستقبل، كمنطقة محررة آمنه، لتستقطب رؤوس الأموال والمشاريع العملاقة التي تخدم البلاد عموماً.

واختتم الوفد جملة زياراته بالاضطلاع على التشطيبات والمراحل النهائية بمدينة خليفة السكنية، والتي قامت الهيئة مؤخرا بتوقيع اتفاقية حفر بئر ارتوازي وربطة بشبكة ​المياه​ وتجهيز ​الصرف الصحي​ والانتهاء بشكل كامل من البنية التحتية للمدينة والتي من المتوقع أن يتم تسليمها للمستفيدين خلال فبراير الحالي.

بدوره، أعرب رئيس الاتحاد العام للخبراء العرب ​أحمد الجروان​ عن "سعادة الوفد الغامرة بزيارة حضرموت والاطلاع على جهود أبناء المحافظة بالتعاون مع دول التحالف وشركاء اليمن في صناعة ​الحياة​"، مبدياً عن "الارتياح لما شاهده الوفد من استقرار أمني واضح بعد دحر تنظيم القاعدة وجهود العمل المتواصلة بهمم عالية لكسر التحدي والانتقال الى مرحلة ​البناء​".

وأكد أن "الأمة العربية بحاجة ماسة لعودة اليمن الى موقعها الطبيعي ومكانتها العالية في ​المجتمع الدولي​ انطلاقاً من تاريخها العظيم وموقعها الاستراتيجي المهم"، مشيداً بـ"ما تلعبه دول التحالف العربي من دور فاعل لإفشال المخطط الفارسي وفي سبيل عودة اليمن لمكانها الطبيعي وانتصار الحق على الباطل".

وأوضح أن "وفد الاتحاد العام للخبراء العرب سينقل بأمانة وصدق للمجتمع الدولي وعبر قنواته وشركائه ما لمسه على الواقع بأن هناك شرفاء دحروا الإرهاب وأعطوا درساً للعالم وخلّصوه من بؤرة خطيرة ، وأنهم يبذلون مجهوداً على الأرض ويتحدّون الظروف القاسية بهمم شامخة لحفظ أمنهم وإعادة تطبيع الحياة وعشقهم للسلام وتجاوزهم للظروف الصعبة من أجل البدء بمشوار التنمية والبناء ، وضرورة وقوف الأشقاء العرب والمجتمع الى جانب هذه التطلعات العظيمة لبلد عظيم".