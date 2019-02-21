علق عضو كتلة "المستقبل" النائب ​طارق المرعبي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي على تعليق ​المجلس الدستوري​ لنيابة ​ديما جمالي​، قائلا: " الزميلة ديما جمالي مثالا يحتذى به للمراة المثقفة والمتابعة بشكل يومي للعمل البرلماني والمتواصلة بتواضع مع الناس لمعالجة قضاياهم وحتما سيجدد المواطنون الثقة بها وبكتلة الرئيس ​سعد الحريري​ ودائما نحتكم الى الديمقراطية".

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كانت هذه تفاصيل خبر المرعبي: جمالي مثالا يحتذى به للمراة المثقفة وحتما سيجدد المواطنون الثقة بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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