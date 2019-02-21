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ريفي أسف لعدم بت الدستوري بطلب ابطال الانتخابات النيابية بأكثر من دائرة

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أسِف الوزير السابق ​أشرف ريفي​ لـ"عدم بت ​المجلس الدستوري​ بطلب ابطال ​الانتخابات النيابية​ في أكثر من دائرة وخصوصاً في ​طرابلس​ علماً أن المجلس أقر بحصول تجاوزات جوهرية في ادراة عملية الانتخاب وفرز النتائج".

وفي تصريح له، لفت ريفي إلى أنه "على الرغم من ملاحظاتنا نحترم قرار المجلس الدستوري،ونعتبره نافذاً وسوف أقوم بالتشاور مع أهل طرابلس وفاعلياتها وقواها السياسية والشعبية للتعامل مع استحقاق ​الانتخابات الفرعية​ في المدينة".

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