رمضان ادعى على مالكتي مستشفى الفنار ومدير العناية الطبية بوزارة الصحة

إدعى النائب العام الإستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان على كل من عادلة اللبان وإبنتها سمر اللبان مالكتي مستشفى الفنار للأمراض العقلية والنفسية في منطقة المصيلح - النبطية، كما إدعى على مدير العناية الطبية في وزارة الصحة العامة الدكتور جوزف الحلو بجرم هدر الأموال العامة والإهمال في القيام بالواجبات الوظيفية. وأحال الملف الى قاضي التحقيق الأول في الجنوب مرسال الحداد.
وكان المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم قد ختم التحقيق في الملف بتوقيف سمر اللبان والدكتور حلو في ما أخلى سبيل عادلة اللبان رهن التحقيق لأسباب إنسانية نظرا لتقدمها في السن، وأحال الملف الى النائب العام الإستئنافي في الجنوب.
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