هنأ ​الرئيس ميشال عون​ في مستهل ​جلسة الحكومة​ الوزراء بالثقة التي نالتها الحكومة. وأكد على الآمال الكبيرة المعقودة عليها ما يضع على عاتقها مسؤوليات كبيرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون هنأ الحكومة بالثقة وأكد على الآمال الكبيرة المعقودة عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.